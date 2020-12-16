Американские ученые создали самый совершенный гибрид человека и мыши

Американские ученые сообщают о небывалом успехе в интеграции живых клеток человека в организмы других животных. В частности, им удалось создать самый совершенный на сегодняшний день гибрид мыши и человека – нечто, невозможное в обычной природе. Такие химеры чрезвычайно важны и нужны науке, но совершенно не зрелищны с позиции, например, кинематографа – вместо кошмарных монстров в клетках растут обычные с виду грызуны.



Если быть точным, ни один гибрид мыше-человека так и не был выращен до взрослого состояния, все эмбрионы, включая и самые успешные, уничтожают на 17-ый день жизни. Не из-за требований безопасности – ученые уверены, что такие существа не опаснее обычной мыши. Просто нет смысла тратить ресурсы и время на промежуточный результат – при содержании человеческих клеток в организме мыши всего 0,1 % она не представляет практического интереса.

И даже рекордные на сегодня 4 % клеток человека в мышином организме лишь повод для персональной гордости исследователей. Куда интереснее сам метод – ученым удалось откалибровать стволовые клетки человека, добившись примерно одинаковой скорости роста с мышиными клетками. Это и позволило провести взаимную интеграцию, но она не привела к желанному результату. Клетки человека частично осели в печени и сердцах мышей, но большая часть просто превратилась в эритроциты.

Сам факт наличия клеток человека в теле мыши ничего не дает, для науки важно получить целые органы, системы, вроде кровеносной или дыхательной. Чтобы ставить эксперименты, использовать мыше-людей как оптимальную лабораторную модель. С одной стороны, это позволяет изучать проблемы лечения человеческих органов, с другой – гибриды плодятся и эксплуатируются как обычные мыши, в больших количествах и дешево.