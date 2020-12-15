Вера Брежнева поздравила младшую дочь Сару с 11-летием: «Родила себе подарок»

Вчера 38-летняя Вера Брежнева отметила день рождения младшей дочери Сары, которая появилась на свет в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом — девочке исполнилось 11 лет. По этому случаю певица опубликовала в инстаграме серию нежных фото с дочерью, на которых они позируют в одинаковых льняных платьях, а в подписи к ним оставила для Сары поздравление.

11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— написала Брежнева.

Вера Брежнева с дочерью Сарой

В комментариях под фото подписчики присоединились к поздравлениям, отметили, что Сара очень похожа на свою маму, а также пожелали девочке быть самой счастливой:

С именинницей, Верочка! Сара такая же прекрасная, как и вы! Пусть будет здорова и счастлива!

С днем рождения вашу красивую доченьку, Вера!

Какие добрые фото! Любви и счастья вашей семье!

Несколько своих сторис Вера Брежнева также посвятила младшей дочери. Сначала она опубликовала фото Сары в полный рост, отметив их с ней фантастическое внешнее сходство, а после поделилась снимками праздничного торта с ягодами и безе, — на этом кадре именинница задувает свечи. Кстати, день рождения Сара отметила в Киеве.

Сара Киперман

Напомним, у Веры Брежневой две дочери. Старшая, Соня, родилась 2001 году, ее отцом является Виталий Войченко, с которым певица несколько лет прожила в гражданском браке. В 2006 году Брежнева вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Через три года у них родилась дочь Сара, а в 2012-м они объявили о разводе. Кстати, в годы брака с Верой Михаил удочерил ее старшую дочь Соню и дал ей свою фамилию. Сейчас же Брежнева счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году.