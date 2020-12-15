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В самой холодной точке России построят бессмысленный международный курорт

На территории трех населенных пунктов Оймяконского улуса, где находится самая холодная точка России, планируется создать международный туристический кластер, рассказала ТАСС генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) Наталья Тюкавкина.В селе Оймякон, где в 1933 году была зафиксирована температура минус 67,7 градуса, а также в селе Томтор и в поселке Усть-Нера власти намерены обустроить зимний курорт, центр активного туризма и резиденцию Чысхаана — якутского хранителя мирового холода.

«На территории Оймяконья есть уникальные рекреационные ресурсы. Это край необыкновенной красоты — высоких гор, ледников, чистых рек, незамерзающих лютой зимой речек, богатых дичью горных лесов, где лишь случайно встретишь человека. Одним словом, настоящая жемчужина для туристов», — рассказала ТАСС начальник управления культуры и развития туризма Оймяконского района Аксинья Сивцева.

За 2019 год Оймякон посетили более более тысячи туристов, к 2035 году этот поток планируют увеличить в 10 раз.

В Оймяконе предполагается строительство арт-галереи с гостевыми домиками, этнопарка, туристско-развлекательного комплекса с кафе и гостиницей на 25 мест, научного центра «Полюс холода» для испытания холодом и горнолыжной базы.

Совокупная потребность в инвестициях по проекту составит около 1,5 млрд рублей, оценивают в агентстве развития туризма Якутии. «Сейчас начинается работа по «упаковке» проектов кластера для дальнейшего поиска инвесторов», — сообщила Тюкавкина.

15 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
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