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В ряде стран Европы предсказали смертность времен Второй мировой войны из-за коронавируса

Италии предсказали, что смертность может достичь уровня 1944 года. Об этом пишет издание Ansa со ссылкой на заявление президента Национального института статистики (ISTAT) Джана Карло Бланджардо.

По итогам 2020-го смертность в стране может сравняться с показателями времен Второй мировой войны. Согласно оценкам ISTAT, число смертей может превысить 700 тысяч — пока что зарегистрировано 647 тысяч случаев. Бланджардо признал, что такие показатели вызывают сильную обеспокоенность.

11 декабря ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе. Всего в мире она выросла на 60 процентов за последние полтора месяца.

15 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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