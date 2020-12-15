В России зафиксируют цены на масло, сахар, муку и готовятся к талонам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник подписал постановления о мерах по стабилизации цен на продовольствие в стране, сообщает пресс-служба кабмина.Бороться с разгоном продовольственной инфляции, которая стала рекордной с 2016 года, чиновники решили командным путем: под жесткое госрегулирование попадут сахар и подсолнечное масло, подорожавшие, согласно Росстату, на 70% и 24% год к году.

Один из документов касается специальных соглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями и торговыми сетями — они помогут снизить цены на сахар и масло и «поддерживать их на нормальном уровне», говорится в сообщении правительства.

Цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей; на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. На очереди — мука для выпечки хлеба. Там тоже будет граничный потолок.

Подписание соглашений, к которым присоединятся как минимум 60 федеральных и региональных розничных сетей, запланировано на пятницу, 18 декабря, рассказали «Интерфаксу» источник на продовольственном рынке. Фиксированные цены будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Как будет работать механизм остается неясным: ритейлеры и производители спорят, кто понесет издержки, рассказывает источник «Интерфакса».

Производители готовы поставлять сетям сахар по фиксированной цене (36 рублей за килограмм), но не фасованный в потребительскую упаковку, а в больших мешках, но тогда ритейлерам придется полностью оплачивать фасовку за фасовку из своей маржи, что их не устраивает. Нужно или включать в соглашение фасовщиков, или распределять расходы равномерно — между сетями и производителями.

Чтобы стабилизировать цены на муку (+10%) и хлеб (+6,9%), на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну.

В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Производителям муки власти компенсируют часть затрат — до 50% от разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за предыдущие три года.

Пошлины и квоты уронят внутренние цены примерно на 10%, поскольку рост экспортных котировок (на 2-4 доллара за тонну с середины прошлой недели) полностью их компенсировать не сможет, пишут эксперты «СовЭкона». Следом могут подешеветь ячмень и кукуруза, которые не обкладываются квотой, хотя снижение будет менее выраженным.

Дорожающее продовольствие — общемировая проблема: мировой индекс продовольственных цен от ФАО растет пятый месяц подряд: на 4% в июле, на 5,6% в августе, на 4,8% в сентябре, на 5,8% в октябре и 2,8% в ноябре.

В долларовом выражении он прибавил 25%, а в рублевом — еще больше из-за девальвации.

«Большая часть развитых стран ответила на пандемическое повышение цен поддержкой производителей», — отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган. США выделили десятки миллиардов долларов на поддержку сельского хозяйства. В ЕС существуют не только программы государственных гарантий и льготных ссуд сельскому хозяйству, но и грантов до 120 тысяч евро фермерам и до 800 тысяч евро предприятиям пищевой промышленности.

Италия выделила почти 100 млн евро на повышение конкурентоспособности кукурузы, бобовых, сои и пшеницы. Латвия направила 19 млн евро на поддержку животноводства. Испания также предложила прямую помощь животноводам — до 30 евро на животное.

Но у России — свой путь. «Ограничение цен неизбежно приведет к росту экспорта и увеличению дефицита продовольствия внутри страны. В свою очередь, экспортные пошлины или запреты могут привести к тому, что производители начнут сокращать издержки, снижая производство, приостанавливая мощности и теряя долю рынка.

« При самом плохом сценарии, вполне вероятно, это может привести к усугублению проблемы дефицита», — рассуждает Коган.