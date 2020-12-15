В 2020 году из Украины выехали вдвое больше граждан, чем вернулись — Госмиграционная служба

За 10 месяцев 2020 года Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3259 граждан Украины, сообщили в ведомстве на запрос Радио Свобода.

За этот же период 1235 граждан Украины вернулось на постоянное проживание в Украину, добавили в Государственной миграционной службе.

Основными странами, в которые на постоянное проживание уезжают граждане Украины в текущем году, по данным ГМСУ являются: Соединенные Штаты Америки (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человека).

Отметим, что данные не совсем верны. Например, украинцы, которые хотят порлучить гражданство Израиля, вообще не обращаются в ГМСУ. Им достаточно обратиться с прошением в консульские отделы, пройти проверку документов и собеседование с консулом и получить визу на репатриацию. Таким образом, госорганы Украины вообще и не подозревают о том, что кто-то сменил гражданство на израильское и не учитывают их в официальной статистике. Между тем, рейсы с репатриантами даже не смотря на пандемию, регулярно — дважды в месяц покидают Украину. По данным МВД Израиля, Украина стабильно уже несколько лет подряд занимает второе место по количеству людей, попросивших гражданство Израиля и ПМЖ. Отмечается, что ежегодно от 2 до 7 тыс. украинцев (и далеко не всеглда евреев по национальности) отказываются от украинского гражданства в пользу израильского.