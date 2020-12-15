Уникальная ракета «Раам Эйтан» начинает поступать на вооружение ЦАХАЛа

Что касается оригинальных ракет, американских М26 и израильских корректируемых РАМАМ (TCS – Trajectory Corrected Rocket), то со Второй Ливанской войны 2006 г. они лежат на складах без использования – слишком высокий процент неразорвавшихся боеприпасов: до 20% у М26 и до 5% у РАМАМ. На «Раам Эйтан» этот процент удалось снизить до 0.01%, т.е. неразорвавшихся боеприпасов практически не будет.
В статье суббоеприпасы «Раам Эйтан» названы осколочными, хотя, скорее, как и ранее речь идёт о кумулятивно-осколочных боеприпасах. Калибр как у М26 и РАМАМ, т.е. 227 мм (по 12 ракет на ПУ). Ракеты корректируемые. Назначение – поражение различных небронированных или легко бронированных целей, например позиции артиллерии, сосредоточения войск, районы возможного размещения противотанковых засад. Дальность на указана, но, по-видимому, примерно такая же, как у РАМАМ, т.е. около 40 км.
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