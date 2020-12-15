Уникальная ракета «Раам Эйтан» начинает поступать на вооружение ЦАХАЛа

Речь идёт о ракетах для РСЗО М270 MLRS («Менатец») с кассетной БЧ. Ранее сообщалось, что в декабре 2016 г. АОИ начала получать первые ракеты этого типа, первая партия состояла из нескольких сот ракет, все должны были быть поставлены до конца 2017 г.

Однако, то ли то сообщение было ошибочным, то ли планы поменялись, но «Раам Эйтан» поступят на вооружение только сейчас, в ближайшие 3 месяца. Первый их получит регулярный дивизион MLRS, входящий в состав 282-й артбригады (т.е. 334-й дивизион «hа-Раам» ). Сейчас основное вооружение этого дивизиона – корректируемые 122-мм ракеты «Ромах» с моноблочной БЧ и дальностью около 35 км. Их назначение – поражение различных небольших точечных целей: здания, транспортные средства, элементы ЗРК.

Что касается оригинальных ракет, американских М26 и израильских корректируемых РАМАМ (TCS – Trajectory Corrected Rocket), то со Второй Ливанской войны 2006 г. они лежат на складах без использования – слишком высокий процент неразорвавшихся боеприпасов: до 20% у М26 и до 5% у РАМАМ. На «Раам Эйтан» этот процент удалось снизить до 0.01%, т.е. неразорвавшихся боеприпасов практически не будет.

В статье суббоеприпасы «Раам Эйтан» названы осколочными, хотя, скорее, как и ранее речь идёт о кумулятивно-осколочных боеприпасах. Калибр как у М26 и РАМАМ, т.е. 227 мм (по 12 ракет на ПУ). Ракеты корректируемые. Назначение – поражение различных небронированных или легко бронированных целей, например позиции артиллерии, сосредоточения войск, районы возможного размещения противотанковых засад. Дальность на указана, но, по-видимому, примерно такая же, как у РАМАМ, т.е. около 40 км.