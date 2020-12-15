Учёные обнаружили саблезубых анчоусов из доисторических времен

Предки безобидных маленьких анчоусов, которые сегодня являются излюбленным ингредиентом многих кухонь мира, раньше, как оказалось, наводили ужас на обитателей морей. Учёные, изучив найденные окаменелости выяснили, что несколько миллионов лет на назад эти рыбы достигали в длину одного метра и обладали рядом острейших зубов и изогнутыми саблевидными резцами. С подробностями открытия знакомит читателей Информ-UA.



Судя по данным исследования, опубликованного в журнале Королевского общества открытых наук, палеонтологи изучили несколько найденных окаменелостей, на которых отпечатались силуэты двух видов рыб-хищников, живших в эпоху эоцена. Они обитали в морях около 55 миллионов лет назад. По всем показателям данные рыбы были предками современных анчоусов, которые полностью изменили свой рацион питания и перестали охотиться за добычей.

Сообщается, что изучаемые окаменелости были обнаружены вблизи с Пакистаном и Бельгией. Долгое время они хранились в музейных коллекциях ископаемых рыб, а теперь, с развитием технологий, были детально изучены. Команда, проводившая исследование, дала новому виду рыб, ставшему прародителем анчоусов, название Churel, что в переводе звучит, как вампир с огромными клыками.

Найденные далеко друг от друга ископаемые рыбы различались по размерам, но по остальным показателям они очень похожи. Отличительной чертой является гигантский изогнутый клык, который, видимо, помогал им охотиться. Палеонтологи также обратили внимание на схожесть лучеобразных плавников, которые есть у современных анчоусов и сельди.



В отличие от древних предков эти рыбы питаются исключительно планктоном. Предположительно, в ходе эволюции они потеряли потребность в щелкающих челюстях, поэтому лишились их и стали гораздо меньшими по размерам. Почему это произошло с рыбами, у которых практически не было конкурентов, ещё предстоит выяснить.

Но то, что именно у предков анчоусов была идеальная стратегия по выживанию среди всех известных рыб, это точно. Они продолжали бороздить моря даже после гибели динозавров и пережили не один катаклизм перед тем, как стать любимым блюдом гурманов.