Трамп опять упорно отказался признавать себя побежденным на выборах

Президент США Дональд Трамп не намерен публично объявлять о своем поражении на выборах, сообщают источники.

Как передает CNN со ссылкой на советников Трампа, в частных беседах он признал, что не останется на второй срок. Однако официально признавать победу демократа Джо Байдена он также пока не собирается.

В то же время в окружении Трампа считают, что поучаствует в инаугурации Байдена.

Напомним, по итогам голосования коллегия выборщиков признала Байдена новым президентом. Теперь эти результаты в начале января должен утвердить Конгресс. Церемония инаугурация назначена на 20 января.