США заявили, что Россия сеет хаос в Средиземноморье

Согласно заявлению госсекретаря, среди дестабилизирующих действий РФ — поддержка президента Сирии Башара Асада и нарушение оружейное эмбарго в отношении Ливии.

По словам Помпео, Россия сеет хаос, конфликты и раскол в регионе, используя методы дезинформации и открытого вмешательства в дела других стран.

Говоря об Асаде, Помпео напомнил, что «его война против собственного народа» привела к затяжному гуманитарному кризису и к перемещению половины населения.

Что же касается Ливии, то в вину России вменяется тот факт, что она поддержала наступление сторонников маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи, в ходе которой погибли мирные жители, а также активно использует своих наемников.