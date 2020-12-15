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США заявили, что Россия сеет хаос в Средиземноморье

Глава Госдепа США Майк Помпео назвал Россию угрозой стабильности в регионе Средиземного моря.

Согласно заявлению госсекретаря, среди дестабилизирующих действий РФ — поддержка президента Сирии Башара Асада и нарушение оружейное эмбарго в отношении Ливии.

По словам Помпео, Россия сеет хаос, конфликты и раскол в регионе, используя методы дезинформации и открытого вмешательства в дела других стран.

Говоря об Асаде, Помпео напомнил, что «его война против собственного народа» привела к затяжному гуманитарному кризису и к перемещению половины населения.

Что же касается Ливии, то в вину России вменяется тот факт, что она поддержала наступление сторонников маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи, в ходе которой погибли мирные жители, а также активно использует своих наемников.

15 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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