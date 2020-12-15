США: Близкие к Кремлю россияне «отмыли» миллиарды на Мальте и Кипре

Российские миллиардеры причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что многие из этих граждан России имеют тесные связи с Кремлем, но конкретных имен не назвал.

По словам Помпео, незаконные финансовые операции россиян усугубили проблемы с коррупцией на внутренних рынках Кипра и Мальты.

«Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов», — заявил госсекретарь.

Речь идет, в том числе, об обладателях так называемых «золотых паспортов», которые получали гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. С ноября 2020 года программа была отменена из-за коррупционной составляющей.