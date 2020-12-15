Российскому миллиардеру построили яхту за 500 000 000 долларов

Для владельца «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова построили 142-метровую суперъяхту. Немецкая верфь Lürssen в ближайшее время — в первом квартале следующего года — передаст яхту заказчику, пишет Forbes. Строительство могло обойтись Мордашову в сумму от $300-500 млн в зависимости от внутренней отделки.

Сроки сдачи проекта неоднократно переносились. Сначала Мордашов планировал получить яхту в 2019 году, затем- в 2020-м, в итоге верфь «уложилась» только к началу 2021 года. Название яхты также менялось: сначала Redwood, затем OPUS, в финале — Nord, то есть «Север».

Яхта Мордашова станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Она займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты «A+», принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко.

Шестипалубная яхта сможет принимать до 36 гостей в 20 каютах. На яхте имеются две вертолетные площадки, бассейн, спа-салон, дайвинг-центр, джакузи, зона для барбекю, пляжная зона Для обслуживания яхты нужна команда из более чем 40 человек.

Как рассказал изданию источник, близкий к Мордашову, в настоящее время у миллиардера уже есть одна яхта. Это построенная в 2013 году 63-метровая Lady M. Продавать ее после приобретения Nord Мордашов не планирует. Скорее всего, Lady M перейдет к одному из семерых детей Мордашова.

Напомним, Мордашов вошел в пятерку наиболее разбогатевших российских предпринимателей по итогам 2019 года. Отмечалось, что за год он заработал $1,37 млрд.