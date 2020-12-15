Решена загадка гигантской космической структуры на краю Галактики

Ученые Тюбингенского университета в Германии решили загадку происхождения гигантской загадочной структуры в форме песочных часов над и под Млечным Путем, называемой пузырями eROSITA и видимой в рентгеновских лучах. Они напоминают пузыри Ферми, которые испускают более высокочастотное рентгеновское излучение. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Пузыри eROSITA, возможно, являются свидетельством высокой активности сверхмассивной черной дыры в центре галактики, что породило ударные волны, распространяющиеся в среде горячего газа. Эту структуру обнаружил рентгеновский телескоп eROSITA, который зафиксировал огромное скопление горячего газа, занимающего большую часть неба в Южном полушарии Земли. Уже было известно, что подобное космическое образование — Северный Полярный Отрог — находится в небе Северного полушария Земли. Оно считалось остатком сверхновой, однако теперь стало ясно, что она является частью более крупной симметричной структуры.

В поперечнике пузыри eROSITA достигают 50 тысяч световых лет и морфологически очень похожи на пузыри Ферми. Они простираются на 25 тысяч световых лет каждый, находятся по обе стороны плоскости галактики и испускают рентгеновские и гамма-лучи. Причиной их возникновения могли стать релятивистские струи от черной дыры, которая была активной 5-6 миллионов лет назад.

По подсчетам ученых, для формирования этих структур необходима энергия в 10 в 56-й степени эрг, что эквивалентно взрыву ста тысяч сверхновых или вспышке в ядре активной галактики.