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Регина Тодоренко планирует принять участие в съемках в космосе

Тодоренко заполнила анкету для полета в космос
Регина Тодоренко собирается полететь в космос. Для этого телеведущая направила заявку на участие в кастинге фильма «Вызов», работу над которым будут вести на борту МКС.

«Я уже заполнила анкету», — сообщила Тодоренко в эфире шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио».

По словам Тодоренко, космос — ее давняя мечта, и как только она узнала о возможности побывать на МКС, сразу решила испытать судьбу.
Телеведущую не пугает даже перспектива четырехмесячной подготовки к полету в Звездном городке без возможности видеться с родными и близкими.
Супруг Тодоренко Влад Топалов заявил, что будет гордиться женой, если ее мечта осуществится. Однако сам предпочитает остаться на Земле.

«Кто-то же должен остаться с нашим сыном. Мы вообще мечтаем о еще одном ребенке», — сказал он.

15 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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