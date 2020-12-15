Разведка Германии: отравление Навального сотрудниками ФСБ — правда

Источник также подтвердил достоверность расследования ФБК об отравлении оппозиционера, пишет The New York Times.
По его словам, вскоре после того, как Навального перевезли на лечение в Берлин, сотрудники ЦРУ и британской разведки сообщили ФРГ подробности инцидента. При этом были раскрыты личности «офицеров ФСБ, которые участвовали в произошедшем». Это указывает на причастность Москвы к отравлению, отметил собеседник газеты.
Накануне стало известно, что за отравлением Навального могли стоять восемь оперативников ФСБ России. Подробнее о в расследовании The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel — в материале «Росбалта».
Навальный утверждает, что против него применялся разработанный советскими учеными «Новичок». Тем временем в Кремле настаивают, что для уголовного расследования случившегося с критиком российского правительства не хватает доказательств.
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