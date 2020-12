Блогер-боксер предложил Макгрегору 50 миллионов долларов за бой Disney потратит миллиарды на контент для стриминга » Разведка Германии: отравление Навального сотрудниками ФСБ — правда Власти Германии уже несколько месяцев знают имена тех, кто стоял за отравлением Алексея Навального. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник немецких служб безопасности. Источник также подтвердил достоверность расследования ФБК об отравлении оппозиционера, пишет The New York Times. По его словам, вскоре после того, как Навального перевезли на лечение в Берлин, сотрудники ЦРУ и британской разведки сообщили ФРГ подробности инцидента. При этом были раскрыты личности «офицеров ФСБ, которые участвовали в произошедшем». Это указывает на причастность Москвы к отравлению, отметил собеседник газеты. Накануне стало известно, что за отравлением Навального могли стоять восемь оперативников ФСБ России. Подробнее о в расследовании The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel — в материале «Росбалта». Навальный утверждает, что против него применялся разработанный советскими учеными «Новичок». Тем временем в Кремле настаивают, что для уголовного расследования случившегося с критиком российского правительства не хватает доказательств.

