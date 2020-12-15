Расследование об отравителях Навального собрало более шести миллионов просмотров — Путин молчит

Видеоролик на канале Алексея Навального, в котором пересказывается расследование Bellingcat и The Insider о пытавшихся отравить политика сотрудниках ФСБ, собрал в первые сутки более шести миллионов просмотров.

По состоянию на 15:00 15 декабря видео оставалось на первом месте в трендах ютьюба с 6,3 миллиона просмотров.

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Как ранее сообщала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, первый миллион просмотров видео собрало в течение трех часов. Эта информация основывалась на внутренней статистике, внешний счетчик показывал заниженные данные просмотров.