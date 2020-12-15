Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера

Принц Греции и Дании Филипп и Нина Флор

В минувшую субботу, 12 декабря, 34-летний принц Греции и Дании Филипп и его возлюбленная Нина Флор связали себя узами брака. Торжественная церемония состоялась в швейцарском городе Санкт-Морице. Место было выбрано неспроста: Санкт-Мориц — родной город возлюбленной Филиппа.

На свадьбе пары, помимо самих молодоженов, присутствовали только их отцы — король Константин со стороны жениха и Томас Флор со стороны невесты. Из-за коронавируса влюбленным пришлось ограничить список гостей до минимума, тем не менее ожидается, что, помимо гражданской церемонии, они устроят и религиозную, но несколько позже.

О помолвке Нины и Филиппа, которые вместе уже больше двух лет, было объявлено 1 сентября. Предложение возлюбленной принц сделал в начале этого лета во время их отпуска на греческом острове Итака.









Принц Филипп — младший сын короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской (у них также есть две дочери и еще два сына). Он живет в Нью-Йорке и работает аналитиком хедж-фондов. Его новоиспеченная супруга происходит из очень обеспеченной семьи. Отец Нины — швейцарский миллиардер: он владеет чартерной компанией Vista Jet. Сама она работала креативным директором компании, а также основала некоммерческий морской исследовательский центр в 2017 году.