Ополаскиватель для рта может защитить от COVID-19, — учёные

Группа учёных заявила о том, что жидкость для ополаскивания рта якобы обладает практически чудодейственными свойствами, позволяя защитить человека от коронавирусной инфекции. Правда над этим нужно серьёзней поработать и научно доказать.



Исследователи, после собственного анализа призывают остальных учёных к проведению опытов на жидкости для полоскания рта. Они считают, что ополаскиватель способен эффективно работать против коронавируса, защищая от инфекции человеческий организм. Сообщается, что учёные уже провели обзор научных исследований в данной области, чтобы оценить то, способна ли данная жидкость для рта снизить, но исключительно на ранних этапах, возможность передачи коронавируса.

SARS-CoV-2, а именно так научно называется коронавирус, представляет собой оболочечный вирус с наружной жировой (липидной) мембраной. Но, как говорят учёные, до сих пор не поднималась тема касательно того, что если повредить данную мембрану, что представляет из себя инактивацию данного вируса в горле. Предыдущие исследования, по словам учёных, показали, что агенты, которые содержатся в жидкостях для полоскания рта, могут разрушать липидные мембраны вирусов, имеющих оболочки. Тут речь идёт про этанол, повидон-йод и цетилпиридиний. Тем не менее, пока достоверно неизвестно, способно ли это как-то повлиять на новый для человечества коронавирус. Поэтому люди должны следовать указаниям, которые дают в Министерстве здравоохранения, а также придерживаться чётких правил гигиены.

Исследователи оценили составы жидкостей для полоскания рта на предмет их потенциальной способности влиять ( то есть, разрушать) липидную оболочку SARS-CoV-2 — и предположили, что некоторые из них заслуживают клинической оценки. Информация об этом появилась в журнале Function.

Авторы исследования пишут о том, что ополаскиватель способен на ранних стадиях препятствовать вирусу, и активно поддерживают идею изучения данного вопроса, поскольку, согласно предположения, полоскание рта может снизить риск передачи инфекции. Авторы работы считают, что необходимо провести дополнительное исследование, чтобы определить весь потенциал данного подхода — важно оценить все составы жидкостей для полоскания (включая специально разработанные) в лабораторных условиях, после чего приступить уже к фазе клинических испытаний.

Исследователи добавили, что контролируемые испытания могут проводиться с соответствующими коммерчески доступными брендами, что, в принципе, хорошо сразу для двух сторон. Ведущий автор, профессор Валери О’Доннелл, один из директоров Института исследований иммунитета систем Кардиффского университета отмечает, что пока что ополаскиватель, в качестве борьбы на ранних этапах с COVID-19, серьёзно не изучало ни одно правительство мира. В тех экспериментах, что проводились под его надзором, было очевидно, что жидкости способны воздействовать на мембраны похожих вирусов, имеющих оболочки. Но неизвестно, как справятся ополаскиватели с липидной мембраной коронавируса.