Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука

В апреле этого года 30-летняя дочь Ольги Сумской Антонина Паперная стала мамой во второй раз. Народная артистка и звездная бабушка рассекретила имя малыша, которое родители держали в секрете.

Антонина со своим супругом и новорожденным сыном находится в Москве. Сумская наведалась к дочери и познакомилась с внуком. Артистка театра и кино рассекретила, как зовут малыша и на кого он похож. По словам Сумской, Антонина и ее возлюбленный Владимир назвали сына Даней.

«Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похожи на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи», – призналась Ольга в программе «Светская жизнь».

Сама же Антонина малыша публике не показывает. Она редко выставляет подробности личной жизни на всеобщее обозрение и почти не публикует фото с детьми в соцсетях.

У Антонины и ее мужа Владимира также есть дочь Ева, которая родилась в июле 2017 года.