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На Сицилии произошло извержение вулкана, города засыпало пеплом

Один из крупнейших вулканов Европы — Этна — проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7.

Как сообщает Volcano Discovery, сильное извержение началось в понедельник, фонтаны лавы периодически достигали в высоту 100 м, шлейфы пепла растягивались до 5 км.

Одновременно с извержением, сейсмослужбы зафиксировали более полутора десятка слабых землетрясений. Деревни, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла.

Данные предоставил консультационный центр по вулканическому пеплу в Тулузе, а видео «мини-армагеддона» опубликовал в своем Twitter вулканолог из Катании Борис Бенке.

15 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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