На России массово пропали лекарства

«Сама система в том виде, в котором она сегодня используется фармацевтическим сообществом, полностью себя дискредитировала», — говорится в письме: из-за сбоев, некорректной работы системы, отсутствия телефонной и интернет-связи в регионах аптеки не могут контролировать адресность движения препаратов, оперативно планировать и управлять запасами и резервами препаратов, проверять легальность приобретаемого препарата конечным потребителем.
Весь негатив, связанный с нехваткой лекарств, аптечные организации принимают на себя, но Ссамостоятельно решить проблему не могут: у производителей не хватает мощностей из-за резкого спроса на противовирусные препараты, а дистрибьюторы стремятся отправлять препараты из Перечня ЖНВЛП те регионы, где оптовые надбавки выше.
В результате «сложная ситуация сложилась во всех регионах России, особенно в Якутии, Хакассии, Приморском крае и других отдаленных регионах», отмечает АФА.
Альянс просит приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке до решения всех проблем и ввести официальный мораторий на применение штрафных санкций до 31 декабря 2021 года, а также ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект РФ по числу заболевших жителей и с учетом прогноза по заболеваемости в регионе.
Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора маркировки — фармацевты просят привлечь к ответственности «за ненадлежащее качество работы».
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