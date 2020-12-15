На России массово пропали лекарства

Альянс фармацевтических ассоциаций (АФА), объединяющий крупнейшие региональные сети аптек, заявил о критическом положении с поставками лекарств в ряде российских регионов.Как сообщает «Фармацевтический вестник» , АФА направил письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором жалуется, что принятые правительством точечные меры не решили проблему доступности лекарств, возникшую после того, как заработала система обязательной маркировки.

«Сама система в том виде, в котором она сегодня используется фармацевтическим сообществом, полностью себя дискредитировала», — говорится в письме: из-за сбоев, некорректной работы системы, отсутствия телефонной и интернет-связи в регионах аптеки не могут контролировать адресность движения препаратов, оперативно планировать и управлять запасами и резервами препаратов, проверять легальность приобретаемого препарата конечным потребителем.

Весь негатив, связанный с нехваткой лекарств, аптечные организации принимают на себя, но Ссамостоятельно решить проблему не могут: у производителей не хватает мощностей из-за резкого спроса на противовирусные препараты, а дистрибьюторы стремятся отправлять препараты из Перечня ЖНВЛП те регионы, где оптовые надбавки выше.

В результате «сложная ситуация сложилась во всех регионах России, особенно в Якутии, Хакассии, Приморском крае и других отдаленных регионах», отмечает АФА.

Альянс просит приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке до решения всех проблем и ввести официальный мораторий на применение штрафных санкций до 31 декабря 2021 года, а также ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект РФ по числу заболевших жителей и с учетом прогноза по заболеваемости в регионе.

Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора маркировки — фармацевты просят привлечь к ответственности «за ненадлежащее качество работы».