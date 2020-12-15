Мужчина, который идентифицирует себя как олень с рогами, был подстрелен охотниками из-за рогов

Мужчина, который идентифицирует себя как олень, был подстрелен охотниками

В Южной Каролине 31-летнего Уильяма Тененбаума вертолётом доставили в больницу, где он лежит в критическом состоянии. Его подстрелили два охотника, которые приняли его за оленя.

По словам охотников, парень был одет и раскрашен в цвета оленя, а также на нём были рога, из-за чего они подумали, что это настоящий зверь.

Мать Тененбаума рассказала, что сын всегда был нелюдимым и с трудом заводил друзей, но зато он очень любит живую природу. В 8 лет он считал себя дикобразом, затем в 12 лет белкой, а теперь оленем