«  
  »

Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин

Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие должности.
Из-за того, что среди директоров оказалось слишком много женщин, город обязан перечислить в бюджет 90 тысяч евро. Согласно закону о гендерном балансе, представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей.
Источник: https://www.google.com/amp/s/ru.euronews.com/amp/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp
ГШЕГда \Ш,политика,Франция,страны,Париж,Paris,новости,равенство полов
15 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  