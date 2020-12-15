Мэрия Парижа оштрафована за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие должности.
Из-за того, что среди директоров оказалось слишком много женщин, город обязан перечислить в бюджет 90 тысяч евро. Согласно закону о гендерном балансе, представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей.
Источник: https://www.google.com/amp/s/ru.euronews.com/amp/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp
Источник: https://www.google.com/amp/s/ru.euronews.com/amp/2020/12/14/france-mayor-gender-fine-ppp
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