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Маргарет Куэлли и Джейми Белл сыграют в байопике о знаменитых танцорах

Маргарет Куэлли и Джейми Белл сыграют в байопике о знаменитых танцорах

Джейми Белл («Рокетмен») и Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде») сыграют главные роли в байопике о знаменитых актерах и танцорах Фреде Астере и Джинджер Роджерс.

Как сообщает Deadline, фильм, производством которого займется Amazon, расскажет неописуемую, настоящую историю любви двух легенд как на экране, так и за его пределами.

Режиссером картины выступит Джонатан Энтуисл («Конец ***го мира»). Сценарий ленты написал Араш Амель — он известен по байопику актрисы Грейс Келли «Принцесса Монако».

Астер и Роджерс не только танцевали, но снялись в 1930-40-х годах вместе в десятке фильмов («Полет в Рио», «Веселый развод», «История Вернона и Ирен Кастл», «Время свинга», «Парочка Баркли с Бродвея»), а также стали героями фильма Федерико Феллини «Джинджер и Фред» (1985), где главные роли исполнили Джульетта Мазина и Марчелло Мастроянни.

15 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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