Луна влияет на парниковый эффект на Земле

В Северном Ледовитом океане происходит утечка огромного количества парникового метана. Этот процесс продолжаются тысячи лет, но может усилиться в будущем из-за более теплого океана. За последние десятилетия общее количество метана в атмосфере резко возросло — часть из них связана с деятельностью человека, однако другие источники изучены не так хорошо. Новое исследование в журнале Nature Communications также предполагает, что в этом процессе играет роль и Луна.

Луна влияет на приливы, которые формируют береговые линии. Приливы, в свою очередь, влияют на интенсивность выбросов метана со дна Северного Ледовитого океана.

Мы заметили, что газовые скопления, которые находятся в осадочных породах в метре от морского дна, подвержены даже небольшим изменениям давления в толще воды. Меньшее количество приливов означает меньшее гидростатическое давление и более высокую интенсивность выбросов метана. Большее количество приливов приведет к высокому давлению и меньшей интенсивности выбросов. соавтор статьи Андрея Пласа Фаверола.

Исследователи отмечают, что они проводили наблюдения, поместив в отложения океана с помощью пьезометра — он измерял уровень давления и его влияние на океан в течение четырех дней.

Изменения уровня давления и температуры выявили наличие газа вблизи морского дна, который испаряется и перестает испарятся по мере изменения приливов и отливов. Измерения проводились в районе Северного Ледовитого океана, где ранее не наблюдалось выделения метана.