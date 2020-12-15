Лицман раздаст ультраортодоксам дешевые квартиры

Стремления Яакова Лицмана в министерство строительства вызывают все больше подозрений. Сначала он потребовал себе этот пост, чтобы освободить должность министра здравоохранения, потом демонстративно «ушел в отставку», оставив управлять министерством своих людей, чтобы вскоре снова туда вернуться. Что забыл Лицман в минстрое?



Уж не собрался ли он использовать свое положение, чтобы раздавать квартиры «по дешевке» ультраортодоксальному населению? Это не безосновательные подозрения.

Такое происходило в прошлом, и сегодня все больше признаков того, что это готовится снова. Самый очевидный сигнал был получен на этой неделе, когда Лицман предложил раздать «подарки» в размере 100 тысяч шекелей тем, кто купит очень дешевую подержанную квартиру стоимостью до 700 тысяч шекелей в глубокой периферии.

Этот «подарок» государство выделит гражданам только на том основании, что они покупают очень дешевую квартиру. За это им дают вознаграждение, которое делает их квартиру еще дешевле. «Подарок» не увеличивает предложение квартир, потому что это квартиры со вторых рук. Это не помогает смягчить кризис цен на жилье, потому что он снижает цены на квартиры, которые и так очень дешевые. Единственное, что дает подарок, это переводит деньги в карманы тех, кто покупает дешевые квартиры на периферии. Например, 1 300 гурских хасидов в Араде, которые, конечно же, попали под критерии получения этих грантов.

Этот грязный шаг Лицмана является вопиющим, это наглое злоупотребление властью министра для предоставления благ своей общине. По крайней мере, можно утешиться тем, что это небольшие деньги — бюджет на гранты составляет всего 16 млн шекелей. Но это только начало. Всех беспокоит другой назойливый вопрос: выделит ли Лицман в следующий раз более крупные средства, чтобы помочь ультраортодоксам, чтобы они могли покупать дешевые квартиры на периферии.

Такие прецеденты были. С тех пор, как в 1977 году тогдашний премьер-министр Менахем Бегин взял ультраортодоксов в коалицию, превратив их в политическую силу с почти неограниченной политической властью, мужчины-ультраортодоксы перестали работать.

Сегодня третье поколение ультраортодоксов растет в семьях, где в среднем по семь детей с одним работающим родителем, причем без семейного капитала. Добавьте к этому нехватку жилья, из-за которой цены на квартиры за последние 15 лет выросли в среднем на 120 процентов.

В результате появилась община, которая растет головокружительными темпами. Ей нужны большие квартиры, в которых могут разместиться семьи из девяти человек и которая является самой бедной в Израиле. Как именно ультраортодоксам удается покупать себе квартиры?

До 1990-х годов их жилищные проблемы решало государство. Это были счастливые дни поселения Имануэль, когда государство строило огромные ультраортодоксальные города на территориях — Имануэль, Бейтар-Илит, Модиин-Илит, Эльад, где ультраортодоксам предоставлялись десятки тысяч единиц дешевого жилья.

Но прекращение массированного строительства на территориях вкупе с жилищным кризисом привели к окончанию этой эпохи. Цены на жилье в Бейтар-Илите подскочили примерно на 200 процентов. В 2017 году средняя цена квартиры в этом районе (согласно исследованию доктора Эйтана Регева из Института политических исследований ультраортодоксального сектора) составляла 1,4 млн шекелей. Это недоступная сумма для бедных семей с одним кормильцем.

Анализ Регева показал, что нехватка жилья оказывает сильное экономическое давление на ультраортодоксов. Именно дороговизна жилья, по его мнению, может стать той движущей силой, которая заставит их измениться, то есть пойти работать. Ультраортодоксы начали понимать, что решение не работать и рожать семерых детей в эпоху резкого скачка цен на жилье имеет свою цену. Купить квартиру при таком образе жизни стало невозможно.

По словам Регева, экономические трудности привели ультраортодоксов к двум решениям. Во-первых, кредиты. 48 процентов из них покупали квартиры в основном за счет кредитов. Второе решение – покупать самые дешевые квартиры на периферии: маленькие, старые, в запущенном состоянии, в самых бедных и непрестижных районах, на окраинах городов. В период с 2014 по 2017 год на долю ультраортодоксов приходится 40 процентов всех квартир, купленных на периферии, а такие города, как Тверия, Офаким, Арад и Ноф ха-Галиль переживают процесс ускоренного роста ультраортодоксального населения.

Дешевая периферия — это новое направление миграции ультраортодоксов, особенно это касается гурских хасидов, к которому принадлежит Лицман. Случайно или нет, но министр жилищного строительства в настоящее время продвигает три заметных реформы, и все они с одним четким оттенком: наводнение периферии дешевыми квартирами.

Программа грантов — самая маленькая и самая прозрачная из трех. Два других шага вызывают гораздо большее беспокойство. Например, переформатирование программы «Цена для новосела», которая будет называться «жилье по сниженным ценам». И чем дальше от центра, тем ниже будут цены. Почти все конкурсы на льготное жилье будут проводиться в городах периферии.

На первый взгляд, это всеобъемлющий стратегический шаг, предназначенный для всех, а не только для ультраортодоксов. Но это только на первый взгляд, потому что возникает целый ряд вопросов. Цель программы «Цена для новосела» была в том, чтобы наводнить дешевыми квартирами районы высокого спроса на жилье, то есть центр, что приведет к снижению цен.

Перевод этой программы на периферию будет означать, что квартиры будут появляться там, где нет спроса, где и так много нераспроданных квартир и низкие цены. Непонятно, зачем государству снижать цены в тех районах, где жилье изначально было самым дешевым? Ответа нет, если не вспомнить, что главными покупателями дешевых квартир на периферии являются ультраортодоксы.

Но самой чудовищной из всех реформ Лицмана является ускоренный план создания ультраортодоксального города Касиф в центре Негева. Лицман пытается утвердить это на заседании правительства как можно скорее, а то, неровен час, правительственная коалиция распадется и его политическое будущее станет туманным. Он добивается строительства города Касиф вопреки категорическим протестам со стороны экспертов и профессионального эшелона всех министерств.

Вот уже десять лет строительство Касифа вызывает категорические возражения на уровне правительства. И на это есть две основные причины. Во-первых, речь идет о строительстве нового города в Негеве, отдаленного и изолированного от всех остальных. Это противоречит стратегии планирования и строительства в Израиле, направленной на укрепление и расширение существующих городов, а не на строительство новых. Следует напомнить, что в Негеве уже есть Арад, Йерухам и Димона, которые будут рады расширению и укреплению. И если у нас нет желания просто показать кукиш бедуинам в Негеве, нет никакой необходимости основывать еще один город в этом районе.

Вторая и более важная причина возражений заключается в том, что Касиф почти наверняка станет нищим гетто, «ловушкой бедности». Изолированный ультраортодоксальный город без рабочих мест поблизости. Понятно, что жители не будут работать, не будут интегрироваться в израильское общество. Фактически, Касиф будет повторением ошибки Имануэля, Бейтар-Илита и Модиин-Илита, которые по сей день являются самым радикальным, самым нищим и самым невежественным оплотом ультраортодоксов.

Конечно, возникает подозрение, что именно это может быть причиной, по которой Касиф снова оказался на столе правительства, спустя десятилетие, в течение которого правительство отказывалось от этого проекта. Беспокойство вызывает то, что ослабление стен гетто во время кризиса коронавируса поставило под угрозу ультраортодоксальное руководство и ультраортодоксальных политиков. И теперь они пытаются использовать жилищный кризис в своем секторе, чтобы снова поднять и укрепить стены гетто. Этого нельзя допустить.

От имени Лицмана нам сообщили: «Стимулирование покупки квартир на периферии в течение многих лет было очень важным национальным приоритетом. Карта городов, имеющих право на получение гранта, не была определена министром жилищного строительства Лицманом. Это — карта национальных приоритетов, которая давно была утверждена в министерстве жилищного строительства. Поэтому утверждения, что это льготы для ультраортодоксов вообще и гурских хасидов, в частности, не имеют под собой никаких оснований.

Логика снизить цены предельно ясна. Чтобы стимулировать жилье там, где нет спроса. Там дешево, потому что нет спроса на жилье в Кирьят-Шмоне, Димоне и т.д. Разве было бы логичней предоставлять гранты на приобретение квартир в Гиватаиме, Тель-Авиве и Иерусалиме?»

Мейрав Арлозоров, TheMarker,