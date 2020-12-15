Королева Елизавета II создала специальную группу из восьми членов королевской семьи

Королева Елизавета II сформировала специальную группу из восьми человек, которые будут вместе с ней посещать важные мероприятия и заниматься общественно значимыми делами. Согласно изданию The Sun, в это закрытое общество входят принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принцесса Анна и, естественно, сама королева.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и королева Елизавета II

Неудивительно, что в группу не вошли принц Гарри и Меган Маркл, покинувшие королевскую семью в начале 2020 года, и принц Эндрю, который был освобожден от своих обязанностей после громкого дела Джеффри Эпштейна.

Принц Эдвард, графиня Софи и герцоги Кембриджские

Согласно инсайдерам, королева считает, что «нужно увидеть человека, чтобы в него поверили», и новая группа намерена выполнить эту миссию в наступающем году.

В последнее время члены королевской семьи были в разъездах. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям недавно завершили трехдневный тур на поезде по городам Англии, Шотландии и Уэльса. На прошлой неделе герцоги Кембриджские присоединились к королеве Елизавете II, принцу Чарльзу, герцогине Корнуолльской Камилле, принцу Эдварду и графине Уэссекской Софи на мероприятии, устроенном перед Виндзорским замком. Они впервые появились вместе с начала пандемии COVID-19. Поводом для встречи стал рождественский концерт оркестра благотворительной организации «Армия спасения».