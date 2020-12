Принц Гарри и Меган Маркл заключили со Spotify контракт на выпуск подкастов Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера » Китай назвали абсолютным лидером по площади засоленных почв На протяжении последних 40 лет почвы на территории 11,73 миллиона квадратных километров были засолены 75 процентов времени. Наиболее проблемным регионом стала Азия, в которой находится 7,14 миллиона квадратных километров таких земель, и почти 2,2 миллиона из них приходится на Китай. К таким выводам пришли ученые, исследовав пространственные вариации засоления в мире с помощью методов машинного обучения. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Засоление почвы — одна из главных причин деградации земель, представляющая угрозу для растительного покрова, почвенного плодородия и биоразнообразия. Засоленными почвами принято считать те, в корнеобитаемом слое которых происходит избыточное накопление растворимых солей. Такая аккумуляция приводит к изменению физических, химических и биологических свойств почв: нарушаются почвенное дыхание и азотный цикл, а корни растений начинают испытывать осмотический стресс. В итоге почва недополучает органическое вещество, и земли подвергаются опустыниванию. Исследования засоления почв охватывают локальные области, и их результаты пока не привели к пониманию многолетних вариаций этого явления в глобальном масштабе. Ученые под руководством Амирхосейна Хассани (Amirhossein Hassani) из Университета Манчестера изучили пространственные и временные вариации засоления в почвах мира. Для характеристики этого явления авторы сосредоточились на двух переменных — EC e (электропроводность почвенной суспензии) и ESP (процентное содержание натрия в обменной форме). ECe лучше описывает насыщение почвы хлоридами, а ESP — ионами натрия, то есть иллюстрирует содность почвы, которую в России чаще всего рассматривают в рамках общего засоления. Референтные значения для признания почвы засоленной составляют EC e ≥4 dS·м−1 и ESP ≥6 процентов. Свое исследование пространственно они ограничили 55 градусами северной и южной широт, а в глубину — корнеобитаемым слоем почвы, за который приняли верхние 30 сантиметров профиля. Данные по засолению с 1980 по 2018 год были взяты из Национальной базы данных совместных почвенных исследований в США, Африканской базы данных почвенных профилей и Глобального гармонизированного набора данных почвенных профилей ISIRC-WISE. Авторы исследования обучили двухкомпонентные прогностические модели для построения четырехмерных прогнозов засоленности и содности почвы (четыре переменные — долгота, широта, глубина почвы и время). Всего ученые выбрали 43 предиктора засоления, самыми важными из которых стали температура, процентное содержание глины, вид почвообразующей породы и таксономическое положение почвы в системе WRB. Распространение засоленных почв (без учета холодных зон). (A и E) Вероятность нахождения поверхностных грунтов с референтными значениями ECe и ESP между 1980 и 2018 годами. Карты D, H, C и G показывают общую площадь почв с годовым прогнозом достижения почвами таких значений по крайней мере в 75 процентах промежутка между 1980 и 2018 годами для разных долгот и широт с разрешением 30 угловых секунд (∼1 км). B и F иллюстрируют итоговую площадь почв с годовыми прогнозируемыми референтными значениями ECe и ESP по крайней мере в 75 процентах промежутка с 1980 по 2018 год на континентальном уровне. Amirhossein Hassani et al. / PNAS, 2020 Распространение засоленных почв (без учета холодных зон). (A и E) Вероятность нахождения поверхностных грунтов с референтными значениями ECe и ESP между 1980 и 2018 годами. Карты D, H, C и G показывают общую площадь почв с годовым прогнозом достижения почвами таких значений по крайней мере в 75 процентах промежутка между 1980 и 2018 годами для разных долгот и широт с разрешением 30 угловых секунд (∼1 км). B и F иллюстрируют итоговую площадь почв с годовыми прогнозируемыми референтными значениями ECe и ESP по крайней мере в 75 процентах промежутка с 1980 по 2018 год на континентальном уровне. Amirhossein Hassani et al. / PNAS, 2020 Оказалось, что с 1980 по 2018 года почвы на территории 11,73 миллиона квадратных километров были засолены в течение 75 процентов времени. Лишь 160 тысяч квадратных километров таких почв относятся к пашням. Среди континентов лидером оказалась Азия с 7,14 миллиона квадратных километров засоленных земель, а среди стран первое место досталось Китаю с 211,74 миллиона гектар таких угодий. Наибольшие темпы прироста площади засоленных земель наблюдаются в Бразилии, где ежегодно в разряд засоленных переходит 5 637 квадратных километров земель. Авторы отметили, что использование результатов исследования должно учитывать некоторые ограничения. Так, данные, взятые для анализа, неравномерно разбросаны во времени, а пространственное разрешение полученных карт (один километр) слишком велико для прикладного использования в фермерском хозяйстве. Однако эта работа на сегодняшний день становится одной из самых детальных попыток инвентаризации засоленных почв во всем мире.

загрузка...