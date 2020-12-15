Французы занялись проектированием мощного авианосца

Французская судостроительная корпорация Naval Group приступила к проектированию атомного авианосца, который должен будет заменить на флоте устаревающий «Шарль де Голль». Как пишет Flightglobal, эскизное проектирование корабля будет вестись в течение ближайших двух лет, а полный проект авианосца разработчики должны будут подготовить до конца 2025 года.

В настоящее время на вооружении Франции стоит только один авианосец — атомный корабль «Шарль де Голль». Он был включен в состав флота в 2001 году. Водоизмещение авианосца составляет 42 тысячи тонн при длине 262 метра, ширине 64 метра и высоте 75 метров. Корабль оснащен двумя атомными реакторами K15. Он способен развивать скорость до 27 узлов (50 километров в час), а автономность плавания корабля составляет 45 суток.

«Шарль де Голль» вооружен двумя 8-контейнерными пусковыми установками зенитных ракет Aster 15 и двумя 6-контейнерными пусковыми установками зенитных ракет Sadral. В состав авиагруппы корабля могут входить до 40 летательных аппаратов: многоцелевых вертолетов AS 365 Dauphin, палубных истребителей Rafale M и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye.

Проект нового французского авианосца получил название Porte-Avions Nouvelle Generation (авианосец нового поколения). Предполагается, что при длине 300 метров водоизмещение авианесущего корабля составит 75 тысяч тонн. В его авиагруппу планируется включить до 30 истребителей нового поколения NGF, разработка которых ведется с начала 2020 года совместными усилиями Франции, Германии и Испании.

Корабль планируется оснастить электромагнитными катапультами для запуска самолетов и электрогидравлическими аэрофинишерами. Предварительный план предусматривает начало ходовых испытаний нового французского авианосца, который получит два атомных реактора, не позднее 2036 года. Включить новый корабль в состав флота планируется не позднее 2038 года.

Во французском военном ведомстве отметили, что пока не приняли решение, сколько именно новых авианосцев будет закуплено для флота. Строительство одного корабля военные намерены заказать точно, но контракт может быть расширен до двух авианосцев. По оценке военных, в этом случае будет обеспечено постоянное присутствие одного французского авианесущего корабля в мировом океане.