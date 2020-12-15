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Евросоюз подготовил новые жесткие правила для Facebook, Amazon и Google

Европейская комиссия представит новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google

За нарушение правил будут огромные штрафы, сообщает DW .

Проекты «Акт о цифровых услугах» и «Акт о цифровых рынках» имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции.

Более того, им может быть полностью запрещен доступ на рынок ЕС за «серьезные и неоднократные нарушения закона».

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что усиление регулирования может побудить их уйти из ЕС, что может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей с ЕС.

15 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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