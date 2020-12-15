Энтузиасты испытали iPhone 12 на водонепроницаемость

Энтузиасты решили проверить, насколько защита от воды в новом смартфоне iPhone 12 соответствует заявленной Apple характеристике. Тестирование проводилось в холодных пресных водах озера Тахо в Калифорнии.

Европейские регуляторы оштрафовали компанию Apple за недобросовестную рекламу водонепроницаемости отдельных моделей iPhone. Новая линейка смартфонов компании Phone 12 имеет сертификат защиты от воды соответствующий классу IP68, позволяющему погружать устройства на глубину 6 метров на 30 минут.

Для испытаний использовался подводный дрон компании «Тесей», способный погружаться на глубину до 300 метров. С камеры «Тесея» можно наблюдать поведение смартфона, а также отслеживать глубину и температуру забортной воды.



Первая фаза испытаний заключалась в погружении iPhone 12 на заявленную Apple глубину 6 метров и пребывание его под водой на протяжении 30 минут. Температура воды – 11 градусов Цельсия. В результате смартфон сохранил работоспособность, только звучание динамиков было несколько приглушенным.

Второй этап тестирования заключался в погружении смартфона на глубину 20 метров. Где температура уже достигает 10 градусов Цельсия. В этом положении смартфон выдержали на протяжении 40 минут. Тестировщики достали iPhone 12 из воды, вытерли его и включили. Все системы продолжали работать нормально, а звук динамиков снова был слегка приглушенный.

Перед третьим испытанием, когда энтузиасты хотели испытать iPhone 12 в экстремальных условиях, смартфон сушили на протяжении 72 часов. Однако в ходе просушки, батарея полностью разрядилась. После непродолжительной зарядки через порт Lightning при включении смартфона, на экране появилось сообщение с требованием провести диагностику устройства. Сброс настроек не помог и смартфон по прежнему требовал диагностику.

По результатам тестирования было выявлено, что iPhone 12 соответствует параметрам защиты класса IP68, объявленным компанией, а при погружении на большие глубины, проблема может возникнуть либо от перепада температур между забортной водой и устройством, либо от проникновения в корпус воды озера Тахо, либо от комбинации этих воздействий.

Источник: cnet