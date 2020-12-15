Дженнифер Лопес организовала для мамы вечеринку в ее день рождения

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников на странице в Instagram трогательным семейным видео.

51-летняя знаменитость вместе с бойфрендом Алексом Родригесом устроила праздник для своей матери. Гваделупе Родригес отпраздновала свой день рождения в семейном кругу. Женщине исполнилось 75 лет.

«Поздравляю с 75-летием мою прекрасную мамочку! Я так тебя люблю. Ты олицетворяешь молодость и вечность в любом возрасте. Спасибо за твою бесконечную любовь, энергию, поддержку и за то, что ты просто есть в моей жизни! Люблю тебя навсегда», — написала артистка в соцсети.

Певица украсила дом мамы воздушными шарами и приготовила оригинальные подарки, среди которых — новые серьги, лотерейные билеты и игровой автомат. «Какая честь для меня удивить и отпраздновать 75-летие матери Дженнифер, Лупе. Понятно, откуда Джен черпает свою красоту! Счастливого дня рождения поистине замечательной женщины», — отметил в Instagram Алекс.