Дакота Джонсон и Крис Мартин спровоцировали слухи о помолвке

Еще одна звездная пара, возможно, свяжет себя узами брака! Западные СМИ судачат о том, что 31-летняя Дакота Джонсон и 43-летний Крис Мартин могут быть помолвлены. На днях актрису заметили на улице в Голливуде с кольцом с крупным изумрудом на безымянном пальце левой руки, которое походило на помолвочное. При этом раньше такого украшения у нее замечено не было.

С бывшим супругом 48-летней Гвинет Пэлтроу Дакота встречается уже три года. Свой роман актриса и музыкант предпочитают не афишировать. Лишь однажды, в интервью изданию Tatler два года назад, Джонсон вскользь упомянула о своих отношениях с Мартином и сказала, что она с ним счастлива.

Возлюбленная лидера группы Coldplay отлично ладит не только с его детьми от брака с голливудской актрисой, но и с самой Гвинет. Когда Джонсон и Мартин ненадолго расстались в прошлом году, именно Пэлтроу подтолкнула их к примирению. Сейчас Дакота, Крис, Гвинет и ее муж Брэд Фэлчак с детьми часто проводят время и даже путешествуют вместе.