Чихающая бабушка Бэнкси в разы увеличила стоимость дома

Изображение чихающей бабушки, которое британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене дома в городе Бристоле, в несколько раз увеличило стоимость здания. Его владелец Ник Макин (Nick Makin), ссылаясь на данные в СМИ, отметил, что теперь стоимость дома достигает пяти миллионов фунтов стерлингов . Об этом сообщает BBC.

Макин рассказал журналистам, что он и его мать выставили дом на продажу еще до того, как на стене появилась работа художника. Тогда они планировали выручить от сделки 340 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей). По словам Макина, из-за нового рисунка Бэнкси его семья приостановила продажу и на два дня взяла в этом деле паузу. Однако, как уточнил владелец, граффити не повлияло на их желание продать участок, при этом Макин не назвал окончательную стоимость лота.

Хозяин также заявил, что после того, как в сети появилась информация об их отказе продавать дом по старой цене, пользователи начали присылать им оскорбительные сообщения и писать «гадости». Однако Макин заявил, что пока они не получили деньги за объект, а наоборот — потратили средства на его защиту и установили на граффити прозрачный акриловый экран.