Британия вслед за США назвала Китай главной угрозой безопасности

Некоторые действия Китая вызывают тревогу в Британии, хотя вряд ли могут привести к открытому военному конфликту. Об этом заявил глава Стратегического командования британских ВС генерал Патрик Сандерс.

По его словам, Лондон стремится к конструктивным отношениям с Китаем, но в настоящее время видит в нем крупнейшую стратегическую угрозу.

В Британии внимательно наблюдают за тем, как Китай развивает новые технологии и подходы к ведению войн, совершенствуя гиперзвуковое оружие и автономные системы вооружения.

При этом генерал подчеркнул, что Россия также укрепляет свой оборонный потенциал на фоне «военного превосходства Запада».

«Тот путь, которым Китай, а в некоторой степени и Россия идут, развивая свою стратегию, является ответом на подавляющее военное превосходство Запада, достигшее апогея во время первой и второй войн в Персидском заливе», — добавил Сандерс, его цитирует газета The Sun.

Ранее руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли назвал Китай самым важным, но не единственным вызовом господству США в военной области.