Блогер-боксер предложил Макгрегору 50 миллионов долларов за бой

Видеоблогер и боксер Джейк Пол предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору 50 миллионов долларов за очный бой. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

Пол рассчитывает на боксерский поединок из восьми раундов по три минуты в весовой категории до 84 килограммов с использованием перчаток на десять унций. Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соглашения.

14 декабря Макгрегор временно возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации, что вызвало удивление фанатов MMA. Пользователи заметили, что россиянина Хабиба Нурмагомедова лишили статуса лучшего бойца организации, а его место занял Макгрегор, не выступавший с января.

Макгрегор за карьеру провел 26 боев в ММА. Он одержал 22 победы, потерпел четыре поражения. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Пол был участником одного из боев перед выставочным поединком американцев Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего 29 ноября. Во втором раунде Пол нокаутировал бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона.