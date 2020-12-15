Байден раскритиковал Трампа за попытки изменить результаты выборов

Избранный президент США Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за добиться пересмотра результатов президентских выборов. Полную речь Байдена опубликовал телеканал PBS.

«Это исключительная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ чтить нашу конституцию», — заявил Байден после того, как коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах.

Байден отметил, что набрал 306 голосов выборщиков — на два голоса больше, чем было у Трампа на предыдущих выборах в 2016 году.

«Тогда президент Трамп назвал число выборщиков, которыми он был избран, разгромным. По его собственным стандартам эти результаты представляли полную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — сказал Байден.

Как отмечает CNN, в своей речи после голосования выборщиков Байден продемонстрировал «наиболее прямую и подробную защиту своей победы и самое резкое осуждение попыток Трампа пересмотреть реальность».

Голосование коллеги выборщиков прошло ночью 15 декабря по московскому времени. По его результатам Байден, как и прогнозировалось, получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса.