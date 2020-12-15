Американский регулятор назвал вакцину Moderna безопасной

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная американской компанией Moderna, безопасна и эффективна на 94 процента.
Об этом во вторник объявило национальное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Его одобрение означает, что препарат Moderna может стать второй разрешённой вакциной от коронавируса в стране – после того, как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
На четверг намечено экспертное совещание, участники которого определят, рекомендовать ли препарат Moderna для массового использования, отмечает «Би-би-си».
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