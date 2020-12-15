«Афера по-голливудски»: откровенное интервью с Робертом де Ниро

Уже c 10 декабря украинцы имеют возможность увидеть удивительную комедию «Афера по-голливудски». Главную роль в ленте сыграл Роберт де Ниро, который охотно открыл интересные детали фильма.

Как информирует 24 канал, в новой комедии Роберта де Ниро есть удивительный сюжетный поворот, который выделяет «Аферу по-голливудски» – это один из тех моментов, который вряд ли когда-нибудь случится в реальной жизни. Но в шоу-бизнесе никогда не знаешь, что происходит за кулисами, как крутятся колеса этого лимузина и как оборачиваются дела, чтобы зритель в итоге смог увидеть фильм на экране.

«Афера по-голливудски» с Робертом де Ниро, Томми Ли Джонсом и Морганом Фрименом в главных ролях – о создании фильмов, в частности, о создании фильмов в 1970-ых годах. Неудачник-продюсер Макс Барбер, которого сыграл Роберт Де Ниро задолжал боссу мафии (Морган Фримен) и в попытках спасти свою жизнь и свой бизнес, решается на дерзкую аферу со страховкой с участием стареющей звезды (Томми Ли Джонс). Ведь когда вы в отчаянии, вы пытаетесь сделать что-то отчаянное.

«Афера по-голливудски» может и быть сатирой на индустрию, но дикие выходки не так уж незнакомы легендарному Роберту де Ниро, работающему в кино уже пять десятилетий. И он утверждает, что за свою жизнь знал таких ребят, как Макс Барбер.

В откровенном интервью знаменитый актер Роберт де Ниро рассказал о том, что привлекло его внимание в новом проекте, какие продюсеры встречались на его пути и почему так важно работать на съемочной площадке всем вместе, игнорируя статус друг друга.

Поздравляем Вас с новым фильмом! Неужели и вправду персонажи, похожие на Макса Барбера, встречались Вам в Голливуде?



Спасибо! Да, конечно знал таких. Но я всегда был осторожен с продюсерами, и к подобным парням не относился серьезно. Всегда ходили разные анекдоты в индустрии, откуда появлялось то или иное финансирование у некоторых фильмов, вплоть до совсем уж криминальных элементов. Но все-таки самые распространенные истории – это, кажется, почти все пытались в 1970-ых уговорить режиссеров нанять своих жен и любовниц в фильм, и вплоть до сегодняшнего дня – склонность отдельных кинофинансистов и продюсеров «торговать именами».

«Торговать именами»?

Да, это когда каждому следующему имени в записной книжке рассказывают, что их предыдущий собеседник «заинтересован», «в восторге» и «готов приступить к работе». Ох уж эти продюсеры! Но не все, конечно. Безусловно, в индустрии есть честные имена тех людей, с которыми всегда хочется поработать снова.

К слову о людях, с которыми хочется поработать снова. С режиссером и сценаристом «Аферы по-голливудски» Джорджем Галло вы уже работали в 1988 году над культовой экшн-комедией «Успеть до полуночи». И вот, спустя столько лет, вы снова делаете фильм вместе. Это было давно запланированным решением?

В какой – то степени да, – мы много лет говорили о такой перспективе, о разных идеях. Я знал его, когда был молодым человеком. Мне нравится Джордж, он потрясающий парень. Он очень веселый, у него отличное настроение, он отлично ладит с актерами и всеми работниками площадки. Так что съемки проходили очень позитивно и весело, это помогает уловить правильный комедийный оттенок. Вам нужно это веселье, чтобы, когда зритель увидел кино, эта радость перешла к нему.

Съемки «Аферы по-голливудски» частично проходили на ранчо в Нью-Мексико и вашему герою пришлось курьезным образом столкнуться с лошадью. Как на самом деле проходили эти съемки?



О нет, нет. Оставим это сюрпризом для зрителей и не будем раскрывать туза в рукаве (смеется).

Но это было замечательное время! Я взял свою младшую дочь на прогулку с людьми, которые отвечали за наших лошадей на съемках, и она действительно впервые села на пони и покаталась. Для нее особенно это было весело.

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Вы известны своей скрытностью и нежеланием говорить ни о чем, кроме работы, возможно, слегка о политике. Современный шоу-бизнес с каждым годом все больше и больше становится связанным с социальными сетями. И наоборот – герои социальных сетей оказываются на вершине шоу-бизнеса. Что вы думаете об этом?

Мне и в самом деле удобно не вести странички в социальных сетях благодаря простому факту – и до них я не часто говорил, и надеюсь, что только по делу. К тому же я не воспринимаю себя слишком серьезно.

В «Афере по-голливудски» Вы лидируете, но это также и кино с актерским ансамблем. Как Вам работалось с многочисленными партнерами по съемочной площадке?

Это была одна из самых комфортных съемок за мою карьеру. С Томми Ли Джонсом и Морганом Фрименом мы знакомы давно, взаимодействовать с ними было очень легко, тем более, что с обоими я уже встречался в кадре ранее. Да и с молодыми актерами тоже все прошло отлично, у нас был замечательный кастинг.

Когда я получил сценарий, то испытал одно удовольствие от его прочтения, но все оказалось еще лучше и смешнее, когда мы устроили чтение, собрав всех актеров. Это было непревзойденно. Я вообще стараюсь не нервировать молодых актеров на съемках, все должны сохранять спокойствие, профессионализм и играть ради общего дела.

Источник: 24tv.ua