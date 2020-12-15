11 декабря, в мире отмечают Международный день танго. Этот страстный танец нередко показывают в кино, чтобы подчеркнуть романтичность момента.

Мы собрали топ-5 культовых сцен танго из разных фильмов. Среди лент представлены «Запах женщины», «Мистер и миссис Смит» и многие другие (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

«Запах женщины» (1992)

Студент престижной школы по имени Чарли, чтобы подзаработать, устраивается опекать слепого полковника в отставке. Однажды эти двое попадают в ресторан, где незрячий, но очень обаятельный кавалер приглашает на танец красивую даму.

Страстное танго главные герои фильма Аль Пачино и Габриель Анвар репетировали в течении двух недель. Они выполняли танец под легендарную мелодию «Por una cabeza» Карлоса Гарделя.

«Правдивая ложь» (1994)

Гарри Таскер – примерный семьянин. Работает в какой-то крупной компании. Постоянно ездит в командировки и привозит оттуда подарки жене и дочери. Однако они даже и не подозревают, что он является секретным агентом ЦРУ.

Главную роль в фильме сыграл Арнольд Шварценеггер. В ленте есть целых две сцены с чувственным танго. Первая – с актрисой Тиа Каррере, а вторая, финальная – с Джейми Ли Кертис.

«Давайте потанцуем» (2004)

Возвращаясь с работы, адвокат Джон Кларк случайно видит из вагона метро вывеску танцевальной студии и прекрасную танцовщицу. Однажды он выходит на этой станции, чтобы погрузиться в мир танца, и постепенно втягивается в занятия.

Главные роли в фильме сыграли Ричард Гир и Дженнифер Лопес. В одной из сцен они выполняют танго под композицию «Santa Maria» от Gotan Project.

«Мистер и миссис Смит» (2005)

Джон и Джейн женаты не так долго, но уже утомлены своим браком. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они – наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии.

Одна из самых запоминающихся сцен картины, на съемках которой завязались отношения между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли – танго в ресторане под композицию «Tango De Los Asesinos» («Танго наемных убийц». – Ред.)

«Держи ритм» (2006)

Профессиональный танцор Пьер Дюлэйн решает обучить своему таланту учеников Нью-Йоркской общеобразовательной школы. Однако вскоре он понимает, что у него и его подопечных совсем разное понимание о том, что такое танго.

Главные роли в фильме сыграли Антонио Бандерас и Кати Виршилас. В одной из сцен они танцуют аргентинское танго для старшеклассников по композицию «Take the Lead».