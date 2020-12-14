Знаменитости, которые регулярно играют в онлайн казино

Многие известные люди обожают азартные игры. Естественно, они могут себе позволить подобные развлечения и посещение лучших заведений с игровыми автоматами планеты, поэтому охотно «пускаются во все тяжкие». В прессе нередко можно встретить увлекательные истории о том, как звезды сцены и экрана оставляли в казино целые состояния. Есть, однако, и знаменитости, серьезно подходящие к своему азартному досугу и нередко выигрывающие крупные денежные суммы. Рассмотрим примеры звезд, сумевших неплохо пополнить свой кошелек на слотах казино.

Бен Аффлек

Известный сценарист и актер, получивший два Оскара, решил покрутить барабаны игорных аппаратов в августе 2001 года. Бен приехал в Лас-Вегас, зашел в одно лучших местных казино и выбрал стол для блэкджека. Что интересно, играл он просто для развлечения, совершая ставки наугад, много выпивал и просто веселился, совсем не задумываясь об игре. В один момент актер даже решил оставить на чай 150 000 долларов дилеру за столом, чем шокировал мужчину. Как известно, удача любит отчаянных людей, поэтому Бен выиграл 800 тысяч долларов, с лихвой покрыв весь свой кутеж. Интересный факт – Бен Аффлек вообще не любит блэкджек и редко играет в него, предпочитая играть в покер. Актер неоднократно говорил, что часто играет в покер в интернет-казино, чтобы его не узнавали другие игроки.

Тоби Магуайр

Актер Тоби Магуайр прославился на весь мир благодаря главной роли в трилогии о человеке-пауке. Любимый способ проведения досуга – азартные игры в казино Плей Фортуна, предпочитая различные разновидности покера. Занимается Тоби этим довольно профессионально и в 2011 году сумел выиграть 300 тысяч долларов. К его сожалению, это привело к крупному скандалу, поскольку актера обвинили в мошенничестве и противозаконной азартной игре. Магуайру пришлось заплатить большой штраф в ходе досудебного урегулирования. Несмотря на данный инцидент, звезда по-прежнему любит покер – зачастую, он играет вместе с другими знаменитостями, такими как Лео Ди Каприо или Мэтт Деймон.

Пэрис Хилтон

Знаменитая на весь мир светская львица тоже любит покер, но, к её сожалению, почти не разбирается в его хитростях. Как-то Пэрис отмечала день рождения в одном из крупнейших игорных заведений Лас Вегаса, где отправилась за покерный стол. Там она умудрилась выиграть 30 тысяч долларов, после чего Хилтон начала рассказывать всем, насколько обожает азартные игры.

Чарльз Баркли

Чарльз – один из лучших баскетболистов NBA 90-х годов прошлого века, 2-кратный олимпийский чемпион (1992 и 1996 г.г.). Кроме отличной карьеры, он прославился тем, что является завсегдатаем казино. Как-то было подсчитано, что Баркли суммарно проиграл более десяти миллионов долларов. Кстати, Чарльз не отрицает своей зависимости от азартных игр и даже не собирается лечиться от нее. Он утверждает, что эти миллионы он честным трудом заработал и это его дело, как распоряжаться деньгами. Естественно, у бывшего баскетболиста были и крупные выигрыши, но в большинстве случаях, ему не везет. Обычно, Чарльз выбирает для игры покер и блэкджек, но временами не отказывает себе в удовольствии покрутить рулетку.

Глэдис Найт

Карьера американской певицы была настолько успешной, что ее удостоили семью премиями Грэмми. Кроме выступлений на сцене, есть у Глэдис хобби, о котором знает ограниченный круг людей – она обожает блэкджек. Певица часто посещает казино Лас Вегаса и Атлантик-Сити. Как-то ей повезло выиграть в 60 000 долларов, но денег на руки Глэдис не получила, поскольку в тот же вечер умудрилась их проиграть.

Азартные игры — это вовсе не плохо, в них свой досуг проводят даже самые известные знаменитости. Главное — не увлекаться и не тратить на свое хобби последние деньги. Сегодня каждый желающий может попробовать покрутить рулетку, сыграть партию в покер или поиграть на лучших слотах именитых провайдеров благодаря онлайн-казино, которых в интернете сейчас достаточно много.

Источник: winplayfortuna.com