Жена Илона Маска сделала грудному ребенку тату и всунула нож в стену

Поклонники Граймс увидели, какие фотографии девушка Илона Маска публикует в инстаграме, и обеспокоились за маленького X Æ A-Xii (ранее его звали X Æ A-12). Тот факт, что у крохи очень необычная мама, люди знали давно, но вот к ножу в стене в доме с ребёнком пользователи твиттера явно были не готовы.

Певица и художница Граймс, чьё настоящее имя — Си Буше, воспитывает с предпринимателем Илоном Маском сына с необычным мемным именем X Æ A-Xii (изначально его звали X Æ A-12, но родителям пришлось слегка отступиться от плана из-за законов Калифорнии). Ребёнок родился 4 мая, и с тех пор 32-летняя музыкантка время от времени показывает его в инстаграме.

1 декабря пользователи твиттера обратили внимание на сторис Си, в которых она сначала показала Экс Эш Эй-Твелва (да, его имя сокращённо читается вот так), разглядывающего книгу, а затем — как будто случайный кадр из дома. Всё бы ничего, не будь на втором фото заметен торчащий из стены нож.

Каким образом у Граймс просто есть нож в её стене и ребёнок в том же самом доме?

Вторая публикация слегка развирусилась, собрав 10 тысяч лайков. Граймс заметила её и репостнула к себе на страницу в твиттере — похоже, пользователи соцсети всё-таки не ошиблись в том, что фото с ножом сделано в том же доме, в каком находился её сын. Однако звезда никак не прокомментировала снимки.

Си Буше не впервой удивлять поклонников (чего только стоит её бизнес-идея с продажей частички себя). Так что некоторые фаны, кажется, были не слишком-то ошарашены. Ведь подобное сочетание несочетаемого — это в характере мамы X Æ A-Xii.

Видите, вот за это я и люблю эту инопланетную [стерву].

Поклонники в шутку предположили, зачем в стене находится этот предмет и откуда он взялся.

Она воткнула его туда, когда рожала.