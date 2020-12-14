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За кибератаками на американский Минфин стоит Москва

Хакеры, которые взломали доступ к внутренней электронной переписке Министерства финансов США работают на Россию.
Эксклюзивное расследование опубликовали журналисты Reuters, передает Укринформ.

«Трое людей, знакомых с расследованием, заявили, что в настоящее время считается, что Россия несет ответственность за атаку», — говорится в сообщении.

Источники добавили, что раскрытые к настоящему времени взломы могут быть «верхушкой айсберга».

В частности, по словам двух источников, атаки на американский Минфин связаны с недавно раскрытым взломом крупной американской компании по кибербезопасности FireEye, обслуживающей государственные и коммерческие организации.

Также сообщается, что с кибератакой столкнулась IТ-компания SolarWinds, которая обслуживает государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

В целом, источники агентства отметили, что атака российских хакеров не ограничивается одной организацией, а является «масштабной кампанией кибершпионажа, направленной против правительства США и его интересов».

Как сообщалось ранее, в субботу хакеры взломали систему Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации, а именно получили доступ к внутренней электронной переписке ведомства.

Один из источников, знакомый с ситуацией, сообщил: дело настолько серьезное, что в субботу в Белом доме собирали заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщалось, во время президентских выборов в США хакерская группировка Fancy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, атаковала электронные адреса штаб-квартир Демократической партии в Калифорнии и Индиане, а также нескольких влиятельных аналитических центров в Вашингтоне и Нью-Йорке.

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, США
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