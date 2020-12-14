Восстание Маккавеев: правдивая история Хануки

Ханука — еврейский праздник огней, посвященный победе восстания Маккавеев (167–160 до н. э.) Это также рассказ о том, как еврейский мятежник Йехуда Маккавей победил злого греческого царя Антиоха и заново освятил Храм, в котором произошло чудо масляных светильников.



Так оно и есть, разве что за исключением чуда, когда дневного запаса масла для светильников хватило на восемь дней: но в этой красивой истории нет ни слова о расколах внутри древнееврейского общества, и главным образом — кто именно против кого восстал.

В конце VI века до новой эры персидский император Кир Великий отпустил домой евреев, томившихся несколько десятилетий в вавилонском изгнании, и превратил Иудею в частично автономную теократию, управляемую первосвященником и могущественными семьями священников, находившихся в Иерусалиме.

Частичная автономия Иудеи сохранялась веками — после того, как Александр Великий завоевал регион в IV веке до новой эры; существовала она и под властью египетского царства Птолемеев, и государства Селевкидов на севере, которые в разное время доминировали над Израилем.

В то время господство эллинов на Ближнем Востоке стимулировало экономическое развитие; а доминирующий городской класс в Иудее, священники, становился все более богатым и эллинизированным.

Но большинство евреев занимались сельским трудом. Они не богатели и не перенимали обычаи изысканных иерусалимских космополитов. В дальнейших событиях этот социально-экономический разрыв сыграет решающую роль.

Возвышение Антиоха IV

В 175 г. до н. э. на трон империи Селевкидов, которая в тот момент контролировала Иудею, взошел Антиох IV Епифан.

Антиох, желавший превзойти своего отца и захватить Египет, а также объединить царства Селевкидов и Птолемеев в одну сверхдержаву, нуждался в деньгах. Когда группа еврейских священников предложила ему заплатить за то, что он заменит первосвященника Ониаса III на его младшего брата Ясона, он взял деньги. Почему бы и нет?

Но это создало опасный прецедент. Три года спустя другой богатый священник, Менелай, предложил еще больше денег, и Антиох назначил его первосвященником. А Ясон отправился в изгнание.

Однако Менелай не принадлежал к числу первосвященников, и его назначение не понравилось консервативно настроенным евреям. Еще хуже то, что для того, чтобы расплатиться с Антиохом, он взял сокровища из Храма, а это уже святотатство. Вдобавок ко всему, он был радикально настроенным эллинизатором. Его назначение было непопулярным.

Тем временем Антиох в своей Антиохии решил, что пора творить историю. Он привел свою армию в Египет, чтобы добиться того, чего не удалось его отцу. Когда до Иерусалима дошли слухи о его смерти на поле брани, между евреями в Иерусалиме вспыхнула гражданская война, Ясон вернулся из ссылки и возглавил народное восстание против Менелая.

Царство террора

Но Антиох не умер. Римляне изгнали его из Египта, тем не менее, в ходе отступления он узнал о гражданской войне в Иерусалиме и восстановил Менелая на его посту.

Менелай установил власть террора и принялся за эллинизацию евреев. Среди других нарушений еврейского закона, статуя Зевса была помещена в Святая Святых Храма. Многие благочестивые евреи сопротивлялись шагам Менелая: одни принимали мученическую смерть, другие спасались бегством и укрывались в пустыне, третьи становились мятежниками.

Самую известную группу повстанцев возглавлял Маттатияху из Модиина и его пятеро сыновей. Самым талантливым из них оказался Йехуда Маккавей, который привлек еврейских повстанцев в свой лагерь.

Йехуда и его отряд развернули партизанскую войну против эллинизированных евреев; Менелай в ответ призвал греческие войска из соседних провинций Селевкидов.

Йехуда сокрушает греков

Первую армию, прибывшую из Самарии на север, возглавлял Аполлоний. Йехуда, который был об этом предупрежден, на дороге в Иерусалим разбил небольшое войско Аполлония. Он взял себе меч Аполлония и пользовался им до самой смерти.

Затем с запада прибыли более крупные силы во главе с Сероном. Но Йехуда устроил засаду и в схватке с мятежниками 800 вражеских солдат были убиты. Встревоженные Селевкиды отправили из Антиохии настоящую армию во главе с двумя генералами, Никанором и Горгием. Но Йехуда в очередной раз продемонстрировал военную доблесть — разгромил армию и захватил оружие.

Но даже потерпев это поражение, армия Селевкидов оставалась более многочисленной и сильной, чем небольшие отряды повстанцев. Возникла реальная опасность того, что восстание будет подавлено.

Но тут повстанцам повезло. В 167 г. до н.э. царь Парфии Митридат I напал на империю Селевкидов и захватил город Герат, который находился на территории современного Афганистана. Антиоху пришлось сосредоточить свои силы на борьбе с парфянами.

Поскольку у армии Селевкидов на тот момент были другие заботы, повстанцы в 164 г. до н.э. смогли захватить Иерусалим. Правда, крепость Акра, возвышавшаяся над Храмовой горой, где находился гарнизон селевкидских солдат и эллинизированных евреев, проявила стойкость и оставалась верной Антиоху.

Храм заново освятили и был учрежден восьмидневный праздник Ханука по образцу восьмидневного праздника Суккот. История о чудодейственном елее, горевшем восемь дней, стала более поздним апокрифом: первое упоминание о ней встречается в Талмуде (Шаббат 21б) лишь несколько столетий спустя.

Иерусалим в осаде

Обеспечив прочную опору своей власти в Иерусалиме, Йехуда принялся нападать на языческие города вокруг Иудеи, похоже, не с целью их покорения, а ради грабежа и разбоя. Затем он вернулся в Иерусалим и осадил крепость Акра.

К этому времени, после того, как в 164 г. до н.э. в Парфии Антиох отправился в мир иной, империей Селевкидов стал править Лисий, регент бывшего в ту пору ребенком царя Антиоха V Евпатора. Лисий намеревался разрушить Иерусалим, чтобы раз и навсегда подавить восстание Маккавеев. Победив Йехуду в битве к югу от Вифлеема, Лисий осадил Иерусалим.

Положение восставших евреев было отчаянным. Им не хватало припасов, чтобы выдержать длительную осаду, не в последнюю очередь потому, что тот год был «годом отпущения», когда земля остается под паром, и все сельскохозяйственные работы, включая сбор урожая, запрещены.

И снова вмешалась удача. Филипп, один из генералов Антиоха, восстал и отправился штурмовать столицу Антиохии. Стремясь вернуться в столицу, Лисий заключил с иерусалимцами договор. Иудее был возвращен ее прежний статус частично автономного государства, а Менелая на посту первосвященника сменил умеренный Алким.

Но стоило Лисию уйти, как снова вспыхнули бои между повстанцами Йехуды и умеренными сторонниками Алкима. На помощь последним была направлена ​​армия во главе с генералом Селевкидов Никанором. В 161 г. до н. э. в битве при Адасе Йехуда разбил армию Никанора, Никанор был убит.

В том же году, после победы над двоюродным братом Антиоха Филиппом Деметрий I Сотер, взошедший на трон Селевкидов, убил Лисия и Антиоха. Он послал другую армию во главе с генералом Бакхидом.

В 160 г. до н.э. они сошлись в битве при Эласе. Отряд Йехуды не мог тягаться с 20-тысячной армией: евреи были сокрушены, а сам Йехуда убит.

Таков был трагический конец восстания. Но несколько лет спустя изменения, происшедшие в геополитическом ландшафте, привели к тому, что младший брат Йехуды Ионатан Хасмоней стал первосвященником, и возникла династия Хасмонеев, которая правила независимой Иудеей с 140 по 37 год до новой эры.

Элон Гилад, «ХаАрец», М.Р.