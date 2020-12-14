В защите данных об американской вакцине от коронавируса участвует ФБР

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), которое занимается рассмотрением заявок на использование вакцин от коронавируса, привлекло к защите данных ФБР, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Такие меры регулятор решил принять из-за атак хакеров на разработчиков препаратов.

Как сообщается, обычно заявки поступают к регулятору в электронном виде, однако документы, связанные с препаратами от коронавируса, в FDA доставляли сотрудники на USB-накопителе.

Представители ведомства заявили, что стремятся совершенствовать стратегию кибербезопасности и привлекают специалистов для решения «сложных задач по защите конфиденциальной информации».