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В защите данных об американской вакцине от коронавируса участвует ФБР

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), которое занимается рассмотрением заявок на использование вакцин от коронавируса, привлекло к защите данных ФБР, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Такие меры регулятор решил принять из-за атак хакеров на разработчиков препаратов.

Как сообщается, обычно заявки поступают к регулятору в электронном виде, однако документы, связанные с препаратами от коронавируса, в FDA доставляли сотрудники на USB-накопителе.

Представители ведомства заявили, что стремятся совершенствовать стратегию кибербезопасности и привлекают специалистов для решения «сложных задач по защите конфиденциальной информации».

14 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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