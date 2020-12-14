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В США от COVID-19 скончался кантри-певец Чарли Прайд

Чарли Прайд

В США в возрасте 86 лет скончался певец Чарли Прайд, сообщает BBC. Ранее у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Прайда называют легендой музыки кантри. Он обладатель трёх премий «Грэмми». В 2000-м году он стал вторым афроамериканцем в истории, попавшим в Зал славы кантри-музыки. Пятьдесят две песни Прайда попадали в топ-10 хитов журнала Billboard, тридцать шесть из них занимали первое место в чарте. При этом музыкальную карьеру Прайд начал довольно поздно — на рубеже своего сорокалетия.

Кроме того Чарли Прайд занимался общественной деятельностью. В 1970-х годах он был одним из немногих музыкантов, которые гастролировали по Северной Ирландии несмотря на вооружённый конфликт местного населения с властями Великобритании.

Американский актёр и кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус, комментируя смерть Прайда, отметил, что «он снёс стены, предназначенные для разделения».

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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