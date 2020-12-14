Россия при путине все больше сваливается в поздний Советский Союз. В России проведут чемпионат по производительности труда как в СССР, с раздачей медалей

Первый Всероссийский чемпионат по производительности труда, который объединит более 1000 человек из разных регионов страны, стартует 14 декабря. Онлайн этап пройдет в виртуальном бизнес-симуляторе «Эффективное управление производственной компанией», далее финалисты встретятся в Москве.

Среди участников представители предприятий, региональных органов исполнительной власти, региональных центров компетенций в сфере производительности труда и образовательных организаций из России и стран СНГ. Мероприятие организовано командой образовательной программы «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Преимущество бизнес-симулятора в том, что он позволяет руководителям протестировать стратегии повышения эффективности и конкурентной борьбы в реальных рыночных условиях, но без рисков для собственных компаний. Он нацелен на решение ключевой задачи — помочь предприятиям найти рабочие инструменты для достижения цели нацпроекта — за три года повысить производительность труда минимум на 30%», — комментирует Екатерина Гришина, директор центра повышения производительности ВАВТ, руководитель программы «Лидеры производительности».

Чтобы вывести виртуальное предприятие в лидеры отрасли, командам предстоит выбрать стратегию, выстроить производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.

«Одна из задач нацпроекта «Производительность труда» — пробудить интерес бизнеса к современным методикам эффективного управления предприятием. Чемпионат станет первой масштабной площадкой, где руководители со всей страны смогут не только обучаться новым подходам, но и в режиме реального времени применять их на практике», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

Программа подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки, предусмотренных Минэкономразвития России для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Обучение руководителей высшего и среднего звена ведется на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в программу вовлечены более 4,6 тысяч управленцев из 71 региона РФ.