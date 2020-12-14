В России могут закрыться два консульства США

Власти США собираются пересмотреть условия работы своих дипломатов в России. Это может привести к закрытию двух генеральных консульств — в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет «Коммерсант», ссылаясь на дипломатические источники.

Генконсульство США во Владивостоке приостановило свою работу в марте в связи с пандемией коронавируса. Тогда сообщалось о планах дипломатов восстановить работу после улучшения эпидемиологической обстановки. Тем не менее, по данным газеты, Госдеп решил, что в ближайшее время ситуация не изменится к лучшему.

В свою очередь консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Отмечается, что в таком же режиме работают посольство США в Москве и консульское агентство на Сахалине.

При этом представитель генконсульства США во Владивостоке заявил СМИ, что не располагает информацией о возможном закрытии.