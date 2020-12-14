Умное кольцо сигнализирует о том, что у человека COVID-19

Кольцо в режиме реального времени генерирует непрерывные данные о температуре и может быть лучшим индикатором болезни, чем термометр. Ключ в оперативности: чем раньше человек узнает о том, что у него повышенная температура (один из симптомов COVID-19), тем раньше он сдаст анализ на коронавирус и самоизолируется, сдерживая распространение инфекционных заболеваний.

Исследование показало, что данные, полученные с этого интеллектуального кольца, точно определяют более высокие температуры у людей с симптомами COVID-19.

Хотя неизвестно, насколько эффективно умное кольцо может обнаруживать бессимптомный COVID-19, которым, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, страдает от 10% до 70% инфицированных, авторы сообщили, что во время испытаний у 80% участников была выявлена повышенная температура, даже когда симптомы оставались незамеченными.

Следует отметить, что исследователи проанализировали данные о температуре за несколько недель, чтобы определить типичные диапазоны для каждого из 50 участников. Ведь очень много факторов влияют на температуру тела.

По словам соавтора Фредерика Хехта, доктора медицины, профессора медицины и директора по исследованиям в Центре интегративной медицины UCSF Osher, эта работа «важна для демонстрации потенциала носимых устройств в раннем обнаружении COVID-19, а также других инфекционных заболеваний».

Для проведения исследования исследователи использовали Oura Ring, носимый датчик, созданный финским стартапом Oura, который подключается к мобильному приложению. Кольцо непрерывно измеряет сон и бодрствование, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также температуру.

Термометры без прикосновения, которые обнаруживают инфракрасное излучение ото лба, используются для быстрого выявления лихорадки в аэропортах и ​​офисах и, как полагают, обнаруживают некоторые случаи COVID-19, но многие исследования показывают, что их ценность ограничена. Кольцо постоянно регистрирует температуру, поэтому каждое измерение контекстуализируется историей этого человека. Контекст имеет значение при оценке температуры, подчеркивают ученые.

Другие связанные с заболеванием изменения, которые обнаруживают кольца — учащение пульса, снижение вариабельности сердечного ритма и учащение дыхания, но эти изменения не были так сильно коррелированы, отметили авторы.

Исследователи используют данные более крупного перспективного исследования. Они планируют разработать алгоритм на основе данных, собранных с помощью носимых устройств, который сможет определить, что пользователь заболел.

Есть надежда, что люди, инфицированные COVID-19, смогут быстрее подготовиться и изолироваться, раньше позвонить своему врачу, уведомить всех людей, с которыми они контактировали, и не распространять вирус, заключают ученые.