Умер бывший главный тренер «Ливерпуля»

Французский футбольный тренер Жерар Улье, известный по работе в английском «Ливерпуле», умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает L’Équipe.

За три недели до своей смерти специалист перенес операцию на аорте. Улье умер у себя дома на 74-м году жизни. Француз не работал в качестве тренера с 2011 года.

Будучи тренером «Ливерпуля», Улье привел команду к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА, Кубке Англии. Также на его счету серебро чемпионата Англии.

Улье известен по работе в «Пари Сен-Жермен», «Лион», а также «Астон Вилле». Также в его послужном списке значится работа в сборной Франции.

В 2002 году Улье был удостоен ордена Почетного легиона за вклад в развитие футбола во Франции. Заслуги тренера отметили и в Великобритании: 2003 году Улье наградили орденом Британской империи.